チームAR決勝の演技を終え、引き揚げる日本＝シンガポール（共同）【シンガポール共同】水泳の世界選手権第15日は25日、シンガポールで行われ、アーティスティックスイミング（AS）のチーム・アクロバティックルーティン（AR）決勝で日本（相高、藤井、比嘉、川瀬、小林、熊谷、佐藤、内田）は193.0367点の10位だった。後半のリフト技でミスし、大減点を受けた。