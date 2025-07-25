Image: Amazon フルカラー版も読みやすくなりそう。Amazonから、フルカラー表示も可能な電子書籍デバイス「Kindle Colorsoft」が発表されました。価格は3万9980円からで、すでに発売中！ New Amazon Kindle Colorsoft 39,980円 Amazonで見るPR 高性能モデルや子供向けモデルも同時登場 Image: Amazon