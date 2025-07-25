Èé»é¤äÌÓ·ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤Ê¤ó¤À¤«È©¤Î¤´¤ï¤Ä¤­¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢³Ñ¼Á¥±¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÈ©¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö³Ñ¼Á¥±¥¢¤ò¼«Âð¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡ª¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ÆÈ©¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö³Ñ¼Á¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£1. ¥ª¥ë¥Ó¥¹¤ÎÀö´é¤Ç³Ñ¼Á¥±¥¢¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÈ©¤Ï¹Å¤¯¥´¥ï¤Ä¤­¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¥Î