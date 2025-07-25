½÷Í¥¤ÎÌîÂ¼Ëã½ã¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¬¥é¥¹¥¢¡¼¥È¤Ç¡¢´ñ¤Ã²ø¤ÊºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢£Í£Ã¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ²í¸ù¤ò¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¡©µ¤»ý¤Á°­¤Ã¡ª¡×¤È¤¿¤¸¤í¤¬¤»¤¿¡£²áµî¤Ë°ìÉ®½ñ¤­¥¢¡¼¥È¤ÇºÍÇ½¥¢¥ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤â¼«¿®¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ÌîÂ¼¤Ï¡¢È¯É½Á°¤«¤é¡Ö²áµî¤ÎÊý¤ÎºîÉÊ¤âÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¸ÄÀ­¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤­¤¿¡£ºÍÇ½¥¢¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×