ユニクロは、チャリティTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」の新コレクションを、9月26日に発売する。「PEACE FOR ALL」は、「世界の平和を心から願い、アクションする」という趣旨に賛同したコラボレーターにボランティアで協力をしてもらい、その利益の全額を寄付するプロジェクト。今回、新たなコラボレーターとして、宇宙を通じて次世代育成の活動を行うクラブ・フォー・ザ・フューチャー(Club for the Future)、がん免疫