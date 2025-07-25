北海道新幹線の札幌延伸に伴い、JR北海道から経営分離される函館線の函館―長万部間について、2025年7月25日、貨物路線の維持に向けて課題などを議論する6回目の有識者会議が開かれました。会議には有識者のほか、国や道の担当者などが出席しました。中間とりまとめ案が示され、JR北海道から経営分離される函館―長万部間について、貨物路線として維持することがおおむね了承されました。有識者会議は今年度中に最終的な