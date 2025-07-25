25日、秋篠宮家の二女・佳子さまが御殿場市を訪問され、高校生の馬術大会を観覧したほか、地元の園児と交流しました。25日午前10時半ごろ、水玉模様があしらわれた白いワンピースの装いで御殿場市に到着された秋篠宮家の佳子さま。鈴木知事や御殿場市の勝又市長らが出迎えると笑顔で応じられていました。25日、御殿場市馬術スポーツセンターでは、高校生による馬術競技の全国大会が開催。佳子さまはここ数年、毎