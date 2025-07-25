アナ・デ・アルマスが主演する「ジョン・ウィック」シリーズ最新作『バレリーナ：The World of John Wick』より、最強の殺し屋ジョン・ウィック（キアヌ・リーヴス）と新たな復讐の女神イヴ（アナ）が繰り広げる、“ゼロ距離”雪中バトルシーンを収めた本編映像が解禁された。【動画】イヴvsジョン・ウィック！『バレリーナ：The World of John Wick』本編映像初解禁キアヌ・リーヴス主演『ジョン・ウィック』シリーズ第三作