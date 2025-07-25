マーベル・スタジオの新作映画『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』の公開直前イベントが7月24日に都内で開催され、日本版声優の坂本真綾、岩崎正寛、楠大典、上田麗奈、そしてマーベルファンのせいや（霜降り明星）、ウルフ アロン、西野七瀬が登壇した。 参考：JO1 佐藤景瑚、『ファンタスティック4』キャスト陣に突撃インタビュー映像公開 本作は、マーベルのヒーロ&#12