Âè60²ó¡Ê27Æü¡¿GIII¡¢¿·³ã¼Ç1600m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤È½é¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ü¥ó¥É¥¬ー¥ë¡¢Ã»´üÌÈµö¤ÇÍèÆüÃæ¤Î¥­¥ó¥°µ³¼êµ³¾è¤Î¥«¥Ê¥Æー¥×¡¢¸Íºêµ³¼ê¤È¤â¤â¤Ë¿·³ãÂç¾ÞÅµÂçÇÔ¤«¤é´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥ì¥¬ー¥í¥Ç¥ë¥·¥¨¥í¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍ­ÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¡¢·Ú»ë¤·¤¿¤¤¿Íµ¤ÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¥ó¥É¥¬ー¥ë¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ ¢£¥Ü¥ó¥É¥¬ー¥ë ¥Ç¥Ó¥å&#1