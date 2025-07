■「Mother of the Universe」 【写真】加藤ミリヤの“かっこよくて美しい”第三子マタニティフォト 加藤ミリヤが第三子のマタニティフォトを公開した。 グレーのレザージャケットを羽織った加藤の周りを包むように水が舞い、背中には大きな羽根も生えた、近未来的で神聖なビジュアルとなっている。 写真には 「Mother of the Universe」 「過去の自分が想像もしなかった未来を今生きている。三度目の妊娠生活は