小売売上高（6月）15:00 結果0.9% 予想1.0%前回-2.8%（-2.7%から修正）（前月比) 結果1.7% 予想1.7%前回-1.1%（-1.3%から修正）（前年比) 結果0.6% 予想1.1%前回-2.9%（-2.8%から修正）（除自動車燃料・前月比) 結果1.8% 予想1.9%前回-1.2%（-1.3%から修正）（除自動車燃料・前年比)