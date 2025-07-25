羊文学が、フルアルバム『D o n’ t  L a u g h  I t  O f f』を10月8日にリリースする。 （関連：ILLIT、マカロニえんぴつ、羊文学、m-flo loves ZICO,eill、Superfly、Kis-My-Ft2……注目新譜5作をレビュー） 今作は羊文学にとって5枚目のフルアルバムであり、前作『12 hugs (like butterflies)』から約2年ぶりのアルバムに。先月配信リリースされた「春の嵐」、「Feel」（TVアニメ『サ