²Î¼ê¡¦ËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£º£¤âÈ¯À¼¤·¤Ë¤¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ËÙ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£²·î¤ËÀå¤Î£¶³ä¤òÀÚ½ü¤·¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÁÈ¿¥¤ò°Ü¿¢¤·¤ÆÀå¤òºÆ·ú¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Àå¤Î£¶³ä¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±Ç¯£´·î¤Ë¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Æâ»ë¶À¼ê½Ñ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢£²£°Ç¯£±·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡££²£´Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¿·¶Ê¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥µ¹Ô¤È¥Ê¹Ô¤¬ÆÃ¤Ë»¨²»¤¬Æþ