ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿½÷À­¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢°¦¾ð¤æ¤¨¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃËÀ­¤¬ËÜÌ¿½÷À­¤À¤±¤Ë¸À¤¦¡ÖÄêÈÖ¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¬°ìÈÖ¡×½÷À­¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤¿»Ñ¤ÇËÜÌ¿¤ÎÃËÀ­¤Î´Ø¿´¤ò¼æ¤­¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À­¤Î¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤äÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¤Ë¥­¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃËÀ­¤ÏËÜÌ¿¤Î½÷À­¤¬¤É¤ó¤Ê»Ñ¤äÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·