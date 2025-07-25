ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷7314¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ³¹¤Î½»¤ß¤³¤³¤Á¥é¥ó¥­¥ó¥°2025¡ãÀÐÀî¸©ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2021¡Á2025Ç¯¤Î²óÅú¡Ê¢¨°ìÉô2019Ç¯¡¦2020Ç¯¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ß¤³¤³¤Á¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú5°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û2°Ì¡§¶âÂô»Ô¡¿É¾ÅÀ65.8¡¿ÊÐº¹ÃÍ61.6¶â