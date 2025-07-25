FFFアワード実行委員会は、福島県浜通り地域を舞台にした映画企画コンペティション「FFF Award 2025」を開催します！ FFF Award 2025  主催：FFFアワード実行委員会協力：一般社団法人相双フィルムコミッションいわきフィルム・コミッション協議会特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッションほか募集内容：福島県浜通りを舞台・テーマとした、映画の企画案応募条件：誰でも応募可※年齢・性別・国