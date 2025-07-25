¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/25¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎLEESEO¡Ê¥¤¥½¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥¤¥½¡¢¿·¥Ø¥¢¤ÇÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¢¡¥¤¥½¡¢¥Ô¥ó¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈäÏª¥¤¥½¤Ï¡ÖJe t'aime¡×¡Ê°¦¤·¤Æ¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤È¶¦¤Ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖLollapalooza¡×¡Ê¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡Ë¤Î¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¡£°ÅÈ±¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥«¥é¡¼¤ò»Ü¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ø