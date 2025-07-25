実写ドラマ版「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」シーズン2が、2025年12月10日よりで配信開始されることが、米サンディエゴ・コミコンにて発表された。あわせて、壮大な海の冒険を描いた予告編も公開されている。 本作は、リック・リオーダンの同名小説を新たに実写化したドラマシリーズ。シーズン1では、神と人間との間に生まれた半神・パーシー（ウォーカ&#1254