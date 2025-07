フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック』を、8月1日〜3日にPPV(ペイ・パー・ビュー)で生配信する。『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック』世界最大級のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック』は、8月1日から3日の3日間にわたり、東京のお台場・青海エリアで開催。今年で15周年という節目を迎える本イ