¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/25¡Û½÷Í¥¤ÎÉðÅÄÍüÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖBy 6 am Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¤Ë¡×¤¬¡¢10·î3Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¼çÂê²Î¤òGENERATIONS¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÒ´óÎÃÂÀ¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¢¡ÉðÅÄÍüÆà¼ç±é¡ÖBy 6 am Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ëÁ°¤Ë¡×¸ø³«·èÄê¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Ç²èº×¡ÖFantastic Fest¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¡¦ÉðÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢6ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤ÎÄ¹À¥°½¡£°½