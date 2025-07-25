非営利団体・ピュー研究所の調査により、Google検索を利用しているユーザーは、検索結果に「AIによる概要」が表示された場合、「AIによる概要」がない場合と比べて、ページ内のリンクをクリックする割合が低いことが明らかになりました。Do people click on links in Google AI summaries? | Pew Research Centerhttps://www.pewresearch.org/short-reads/2025/07/22/google-users-are-less-likely-to-click-on-links-when-an-ai-s
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