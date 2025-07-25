Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が自身のInstagramのストーリーズを更新。高木雄也（「高」は、はしごだかが正式表記）、知念侑李とのプライベートショットを公開し、ファンを喜ばせている。 【画像】ファンからも“仲が良い”と言われているHey! Say! JUMP／たびたび“プラベ飲み”ショットを公開している髙木雄也 ■伊野尾慧＆高木雄也がそれぞれマティーニの写真をアップ！ 伊野尾はまず「マティ