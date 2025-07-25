¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï25Æü¡¢º´Æ£Ï¡Åê¼ê¤¬¡Ö±¦Éª´ØÀá¶À²¼´ØÀáÁÍÅ¦½Ð½Ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¾åÉðÂç¤«¤éºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿27ºÐ¤Î5Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦º´Æ£Åê¼ê¡£ºòµ¨¤Ï1»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢1Ã¥»°¿¶´Þ¤à»°¼ÔËÞÂà¤È¸«»ö¤Ê1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î19»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨6.43¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6·î22Æü¤Ë¤Ïº£µ¨½é¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤¯¤ï¤º¤«1Æü¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£