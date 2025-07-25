【淡路の罠】 9月16日 配信予定 ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Windows PC（Ubisoft Store/Steam/Epic Games Store）/Mac（Appleシリコン搭載）用アクションアドベンチャー「アサシン クリード シャドウズ」の拡張DLC「淡路の罠」を9月16日に配信する。 「アサシン クリード シャドウズ」初の拡張コンテンツとなる「