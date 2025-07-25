来日計画が二転三転しているバルセロナ（C）Getty Images神戸側は寝耳に水で…欧州の超名門と日本企業の間に起きた問題が国際的に波紋を広げている。キッカケとなったのは、現地時間7月23日に、ラ・リーガ王者であるバルセロナが公式サイトに掲載した声明だ。今月27日にノエビアスタジアム神戸で開催予定だったヴィッセル神戸とのチャリティーマッチを中止するというものだった。【動画】古巣のバルサを相手にキレキレのドリブ