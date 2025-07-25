25日午後0時16分ごろ、福島県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県浜通りで、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、福島県のいわき市です。【各地の震度詳細】■震度3□福島県いわき市■震度2□福島県楢葉町川内村大熊町葛尾村飯舘村二本