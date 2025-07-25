【スーパーフォーミュラ】第6戦（決勝・7月19日／富士スピードウェイ）【映像】当たってる？車載カメラが捉えた決定的瞬間アジア最高峰の『スーパーフォーミュラ』でレース終盤、イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）と太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）が、あわやクラッシュの激しいホンダ同門対決を繰り広げた。イゴールは、レースシミュレーションゲームであるグランツーリスモの世界チャンピオ