資料 【夏の高校野球岡山大会】準決勝岡山学芸館 3ー2 倉敷商（マスカットスタジアム倉敷市25日） ＜試合経過＞ 【スターティングメンバ―】＜先攻＞倉敷商1.中吉森2.三佐藤3.遊佐々岡4.左田邊5.一和田6.捕妹尾7.右溝尾8.二佐藤9.投小林 ＜後攻＞岡山学芸館1.左明楽2.右藤原3.二又吉4.一繁光5.三山田6.捕佐藤7.遊森下8.中阿慶田9.投青中 ＜1回表＞倉敷商の攻