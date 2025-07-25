民航博物館の敷地内に駐機しているエアバスＡ３１０機。同機はエアバスが中国の民間航空に納入した最初の航空機。（６月２５日撮影、天津＝新華社配信）【新華社天津7月25日】中国北京市にある民航博物館敷地内の芝生には現在、欧州航空機大手エアバスの旅客機1機が駐機しており、機体には「中国東方航空」の文字、尾翼には赤と青のロゴがはっきりと見える。エアバスは1985年6月25日、中国に初めての民間航空機、機体記号B-2