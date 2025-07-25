メイがトレードされる可能性が浮上した(C)Getty Imagesドジャースの27歳右腕、ダスティン・メイがトレード要員になる可能性が報じられた。チームは守護神のタナー・スコットが離脱した影響で、リリーフ投手の補強を急ぐ必要があるからだ。【動画】快投！ダスティン・メイがエンゼルス打線から三振を奪うシーンドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、米スポーツ専門メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者