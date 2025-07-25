全パの日本ハム・清宮幸太郎（26）が自身2度目のMVPを獲得した。【もっと読む】日本ハム選手が鼻息荒げる“新庄査定”の中身…今季平均年俸は球団史上最高の4000万円超に昨24日の球宴第2戦に「2番・三塁」で出場。6点リードの四回2死、巨人の左腕グリフィンから、球宴3年ぶりとなる本塁打を右翼スタンドに叩き込んだ。日本ハムの新庄監督も両手を上げて喜ぶ大きな一発だった。初回に安打、二回には二塁打を放ち、2019年の阪