気象庁によると、25日午前11時17分ごろ、長崎県諫早市、雲仙市で震度4の地震があった。震源地は長崎県南西部で地震の規模はマグニチュード（M）4.7と推定。震源の深さは10km。地震による津波の心配はない。【震度3】長崎県長崎市、大村市、南島原市、東彼杵町、熊本県天草市、長洲町、和水町【震度2】福岡県大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、筑前町、大