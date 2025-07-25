気象庁によりますと午前11時17分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。 震度4を観測したのは、諫早市、雲仙市で山口県内でも山口市と防府市で震度1を観測しています。震源地は長崎県南西部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。