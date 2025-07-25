Google検索で「Web Guide(ウェブガイド)」と呼ばれる機能がテストされています。Web GuideではGeminiが検索結果をグループ分けし、検索結果を要約してくれます。Web Guide: An experimental AI-organized search results pagehttps://blog.google/products/search/web-guide-labs/Web Guideを利用できる環境では、検索結果ページ上部の「すべて」「画像」「動画」といったタブ一覧エリアに「Web」というタブが追加されます。Web Gu