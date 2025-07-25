ＪＲＡは７月２５日、２３年函館スプリントＳを制したキミワクイーン（牝６歳、美浦・奥村武厩舎、父ロードカナロア）の競走馬登録を２４日付で抹消したと発表した。今後は北海道安平町の追分ファームで繁殖入りする予定。今年１月のカーバンクルＳ（１３着）がラストランとなった。ＪＲＡ通算２１戦５勝、獲得賞金は１億２２１２万１０００円。