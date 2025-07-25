¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê7·î24Æü¡¿²£ÉÍBUNTAI¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¶»¶Ú¥Ô¥¯¥Ô¥¯¡ª À¾Éð¼é¸î¿À¤Î¹æÎá¤Ç¡È¶ÚÆùº×¤ê¡É³«ºÅ12µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»äÉþ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÅê¼ê¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬Êü¤Ã¤¿¡È¾×·â¤Î¤Ò¤È¸À¡É¤¬¡¢