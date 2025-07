AI業界のパイオニアであるOpenAIが、早ければ2025年8月にも新しい大規模言語モデル(LLM)の「GPT-5」をリリースする予定であると、テクノロジーメディアのThe Vergeが報じました。OpenAI prepares to launch GPT-5 in August | The Vergehttps://www.theverge.com/notepad-microsoft-newsletter/712950/openai-gpt-5-model-release-date-notepadOpenAI prepares to launch GPT-5 in August, The Verge reports | Reutershttps://www