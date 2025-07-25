Ê¡Åç¥ê¥é ¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÊ¡Åç¥ê¥é¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Âçºå»Ô¡¦ÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×Å¸ ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¡ÖKeep it simple¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ò¹õ¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÁÇºà¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤ò¡£¥ì¥¶¡¼¤ä¥¸¥ã¡¼¥¸ÁÇºà¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢½ë¤¤Å·¸õ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ÆÁª¤Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ