²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡Ê73¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¥ë¥ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¿´¤òÄË¤á¤¿¡£23Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¥ë¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤éÂ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È°¦¸¤¤ÎµÞ»à¤òÊó¹ð¤·¤¿¾®Ìø¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤Ï°ì¿ç¤â¤»¤º¤º¤Ã¤È¥ë¥ë¤¿¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¥ë¥ë¤¿¤ó¤òÊú¤Ã¤³½ÐÍè¤ë¤Î¤Ï¥ë¥ë¤¿¤ó¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Æü¤¬ºÇ¸åÌÀÆü²ÐÁò¤Ç¤¹¿´Â¡¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¼«Ëý¤Î²Ä°¦