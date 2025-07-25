1970Ç¯Âå¡¢¡Ö¼«Î©¤·¤¿½÷À­¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤¿¥æ¡¼¥ß¥ó¤³¤È¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡£Èà½÷¤Î³Ú¶Ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÂ¿¤¯¤Î½÷À­¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Èà½÷¤Î·ëº§¤¬À¤´Ö¤ËÍ¿¤¨¤¿¾×·â¤âÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡Ö¹Ó°æÍ³¼Â¡×¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø14ÈÖÌÜ¤Î·î¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î»þÂå¤Î²»³Ú¶È³¦¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊÑ²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥é¥Ã¥»¡¦¥ì¥Ø¥È¥Í¥ó¡Ø¥æ¡¼¥ß¥ó¤È¡Ö14ÈÖÌÜ¤Î·î¡×:¹Ó°æÍ³¼Â¤È½÷À­¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é