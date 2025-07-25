8·î16Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¡Öµð¿Í¡ßºå¿À¡×¤¬¡¢13»þ30Ê¬¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃÏ¾åÇÈÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄÉÅé¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÀÂµî¤Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÄÉÅé¡Ö¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄÉÅé¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢µð¿Í·³¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦Áª¼êÁ´°÷¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÄÉÅé»î