¿À¸Í¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê27Æü¡¢¥Î¥¨¥¹¥¿¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï24ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¼ç´É¤Î¥ä¥¹¥À¥°¥ë¡¼¥×¡Ê°ÂÅÄ·ÄÍ´ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë¤Ë¤è¤ë·ÀÌó°ãÈ¿¤Ç³«ºÅÃæ»ß¤ò°ìÊýÅª¤ËÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï¿À¸Í¡¦»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¡Ê60¡Ë¤¬¥ä¥¹¥À¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Ç¼¶â¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¤ÓÍèÆü¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÏÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥ë¥»¥í