?20À¤µªºÇ¸å¤ÎÀµÅýÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë?¤ÎSNSÅÐ¾ì¡ª¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó¤¬¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖLOVE FOR NOTO Song of the Earth¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹ ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥å¥ó¤È¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢?20À¤µªºÇ¸å¤ÎÀµÅýÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë?¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤Î¹â¶¶Í³Èþ»Ò¡£6·î29ÆüÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç½ÅÐÉü¶½»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó