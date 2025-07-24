ÇÉ¼êÈ±¡õ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¡Ä¡£ÇÉ¼êÈ±¡õ¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤á¤ÎÈ±¿§¤ÇÄ¹¤¯È±¤¬¿­¤Ó¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¤Î¹õÂô¤«¤º¤³¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£6Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖWANIMA¡×¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖMatatabi¡×¤ÎMusic Video¤Ë¹õÂô¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÊó¹ð¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖWANIMA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹õÂô¤Î»Ñ