西緒りり Lily 西緒りりの「Lily」がV☆パラダイスにてTV初放送される。アイドルグループ「あまいものつめあわせ」の水色担当・西緒りりが本人初のグラビア撮影に挑戦。艶々のロングヘアが魅力的な彼女の、初々しい笑顔はあなたを元気にすること間違いなし! 西緒りり Lily(C)2025 TAKE SHOBO CO.,LTD.