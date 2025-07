2025年9月20日(土)から11月3日(月・祝)まで、『サッポロファクトリー3条館』3階特設会場にて、『サンリオデザイナー展 ~サンリオキャラクター誕生のプロセスを大公開!~』が開催されます。 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. P170406-3画像:北海道テレビ放送株式会社 1960年の創業以来、450を超えるキャラクターを生み出してきた『サンリオ』。『ハローキティ』をはじ