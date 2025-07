フェンダーミュージックは、旗艦店「Fender Flagship Tokyo」で展開する特別モデルシリーズ「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions」の第2弾モデル「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions Telecaster」の販売を開始した。価格は297,000円。「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions Telecaster」「Made in Japan Fender Flagship Tokyo Editions」は、Fender Flagship Tokyoのために企画された特別なコレ