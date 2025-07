夏休み特別版「MY FIRST OUTFIT」の記念撮影「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、子どもたちに初めての服選び体験を提供するイベント「MY FIRST OUTFIT(マイファーストアウトフィット)」の夏休み特別版を、7月29日・8月5日・8月21日に全国のキッズ取り扱い店舗で実施する。7月23日には、全国での開催を前に、夏休み特別版「MY FIRST OUTFIT」のメディア取材会をジーユー 二子玉川ドッグ