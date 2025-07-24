ÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤È¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ëÀÐÇË¼óÁê¡ÊÃæ±û¡Ë¡á24Æü¸á¸å¡¢¼óÁê´±Å¡»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¿ÊÂà¤ò½ä¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇµµÎö¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Âà¿Ø¤¬ÉÔ²ÄÈò¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÂ³Åê¤ò½Å¤Í¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¼óÁê¤Ï24Æü¡¢ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¹ç°Õ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ÈµìÌÐÌÚÇÉ¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÍ­»ÖµÄ°÷¤é¤¬¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤¿¤á¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î³«ºÅ¤Ø½ðÌ¾³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¼­Ç¤°µÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯¤á¤¿¡£ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤ä´ßÅÄÊ¸